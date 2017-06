Iran Kapitänsappell für die Frauen

Der Iran hat das Ticket für die Fußball-WM 2018 schon in der Tasche. Die vorzeitige WM-Qualifikation Anfang Juni hatte regelrechte Jubelstürme losgetreten – hunderttausende feierten in der Hauptstadt Teheran den Erfolg, Frauen und Männer zusammen. In den Stadien haben Frauen im Iran allerdings keinen Zutritt. Das soll sich aber bald ändern, findet der Kapitän der Mannschaft, Masoud Shojaei, und hat das Präsident Rohani gesagt.

Von Aydogan Makasci