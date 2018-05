Der CDU-Außenpolitiker Hardt sieht wegen des Iran-Konfliktes die Gefahr eines neuen Handelsstreits mit den USA.

Hardt sagte im Dlf, die Vereinigten Staaten würden es kaum hinnehmen, dass die Europäer weiter Geschäfte mit dem Iran machten. Hintergrund ist, dass US-Präsident Trump das Atomabkommen mit der islamischen Republik verlassen will und neue Sanktionen angekündigt hat. Hardt sagte, es könnte nun zu einer unzulässigen Vermengung dieser Frage mit anderen Handelsfragen kommen - etwa mit der Frage der Strafzölle. Hier brauche man in der EU eine klare, gemeinsame Position, und man müsse unter Umständen auch die ein oder andere Benachteiligung ertragen.



Die Konfrontation sei nicht von Europa ausgegangen, betonte Hardt. Auch halte man daran fest, internationale Konflikte mit diplomatischen Verhandlungen und Verträgen zu lösen. Hier habe der US-Präsident in der Außenpolitik die Erfahrungen der letzten Jahre mit Füßen getreten.



"Wollt ihr den iranischen oder den US-Markt?"



Der frühere Schweizer Botschafter in Teheran, Guldimann, sieht wegen der neuen US-Sanktionen wenig Möglichkeiten, den Iran wirtschaftlich weiter zu unterstützen. Guldimann sagte im Deutschlandfunk, die USA würden jetzt durchsetzen, dass auch europäische Firmen keine Geschäfte mehr mit dem Iran machen dürften - nach dem Motto: Wollt ihr den iranischen oder den US-Markt? Auch könne man von Europa kaum erwarten, sich zwischen den USA und Iran zu entscheiden und zum Beispiel mit Russland und China eine Front gegen Washington aufzubauen. Hier sei die transatlantische Freundschaft mit den USA viel wichtiger als das Verhältnis zu Teheran.



Guldimann kritisierte ausdrücklich den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Die Vereinigten Staaten hätten nicht erklärt, warum sie den Vertrag aufkündigten. Präsident Trump habe nur gesagt, der Iran habe "gegen den Geist" des Abkommens verstoßen - und das sei fadenscheinig. Der frühere Schweizer Botschafter betonte zugleich, es sei bei den Verhandlungen über den Vertrag damals nicht möglich gewesen, das Raketenprogramm des Iran einzubeziehen oder dem Land zu verbieten, aktiv politisch und auch militärisch in der Region tätig zu sein.



Die Gefahr einer "Nebelwand"



Nun bestehe die Gefahr, dass der Iran - in der Tradition seiner politischen Kultur - eine "Nebelwand" aufbaue, was den Nuklearbereich angehe. Auch sei durchaus denkbar, dass sich das Machtverhältnis zugunsten der radikaleren Kräfte verschiebe und der Iran wieder eine aggressivere Haltung einnehme. Das aber bedeute womöglich, dass die Revolutionsgarden mehr Handlungsfreiheit bekämen, etwa im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen. Auch für Israel bedeute die Aufkündigung des Atomabkommens eine Gefährdung der Sicherheit.



Letztlich bestehe für die Europäer wohl nur die Möglichkeit, dem Iran das Gefühl zu vermitteln, politisch nicht isoliert zu sein, da man wirtschaftlich so wenig tun könne.



Der Europa-Korrespondent des Dlf, Peter Kapern, kommentierte gestern: "Die EU muss dem Iran klarmachen, dass weitere Abkommen folgen müssen. Über die Einschränkung des iranischen Raketenprogramms und über die Beschränkung des iranischen Machtanspruchs im gesamten Nahen Osten. Ob der Iran da mitzieht? Das wird sich zeigen, völlig ausgeschlossen ist es jedenfalls nicht. Denn das Regime in Teheran kennt jetzt die wahrscheinliche Alternative. Sie heißt Krieg."

