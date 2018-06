US-Außenminister Mike Pompeo warnt den Iran vor den Konsequenzen einer Ausweitung der Uran-Anreicherung.

Man werde es Teheran nicht erlauben, Nuklearwaffen zu entwickeln, schrieb Pompeo auf Twitter. Die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten in dieser Frage sei dem Iran bekannt. Erst zuletzt hatte Israel dem Land mit einem Angriff gedroht, sollte es sein Atomprogramm wieder aufnehmen. In den vergangenen Tagen hatte die Führung in Teheran angekündigt, Vorbereitungen für eine Beschleunigung der Urananreicherung zu treffen. Zuvor hatten die USA den Atomvertrag von 2015 aufgekündigt, an dem die anderen Mitunterzeichner Frankreich, Großbritannien, Deutschland, China und Russland festhalten wollen.



Der Iran macht geltend, die Vorbereitungen verstießen weder gegen das Abkommen noch gegen Vorschriften der Internationalen Atomenergiebehörde.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.