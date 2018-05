Irans Präsident Ruhani hat die Drohungen von US-Außenminister Pompeo zurückgewiesen. Die Ära dieser Art von Rhetorik sei endgültig vorbei, sagte Ruhani. Kritik kam auch von der EU-Außenbeauftragten Mogherini, Lob dagegen von Israels Premier Netanjahu.

Weiter erklärte Ruhani, die internationale Gemeinschaft werde ebenfalls nicht zulassen, dass die USA dem Rest der Welt Vorschriften mache. Außenminister Sarif betonte, sein Land werde weiter mit den Europäern zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden. Die EU will an dem von den USA aufgekündigten Atomabkommen festhalten.



Pompeo hatte heute dem Iran angedroht, das Land wirtschaftlich auszutrocknen, sollte es nicht auf eine lange Liste von US-Forderungen zur Befriedung der Nahost-Region eingehen.



Die EU-Außenbeauftragte Mogherini kritisierte, Pompeos Rede habe nicht deutlich gemacht, wie der Rückzug aus dem Atomabkommen die Region sicherer machen solle. Sie sprach sich dafür aus, die Wirtschaftsbeziehungen zum Iran nicht einzufrieren.



Der israelische Premierminister Netanjahu lobte dagegen die Linie der USA. Er sagte in Jerusalem, die äußerst entschlossenen Haltung, die US-Außenminister Pompeo dargelegt habe, sei die richtige Politik gegenüber Teheran.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.