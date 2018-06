Im Iran dauern die Streiks der Lkw-Fahrer an - den elften Tag in Folge.

Inzwischen hat sich auch eine der größten US-amerikanischen Gewerkschaften - die "Teamsters" - mit den Truckern solidarisiert. In einer Erklärung der Gewerkschaft heißt es, die iranischen Fahrer seien in 25 Provinzen und 160 Städten im Ausstand, unter anderem wegen ihrer Bezahlung, wegen steigender Betriebskosten und Gebühren. Die Regierung ist bemüht, den Streikenden etwas entgegenzukommen, um die Proteste möglichst klein zu halten. Die Lastwagenfahrer beklagen auch Schwierigkeiten, bezahlbare Ersatzteile zu finden.



Hintergrund ist die wieder aufflammende Wirtschaftskrise in der Islamischen Republik, nachdem US-Präsident Trump das Atomabkommen aufgekündigt und mit neuen Sanktionen gedroht hat.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.