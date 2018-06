Hunderttausende Menschen haben im Iran gegen Israel demonstriert.

Die Regierung hatte die landesweiten Kundgebungen anlässlich des Al-Kuds-Tages organisiert. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. Aus Solidarität mit den Palästinensern findet im Iran jedes Jahr am letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan eine solche Protestveranstaltung statt. Anlass ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechs-Tage-Krieges 1967. Der Iran erkennt Israel nicht an.

