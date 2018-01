Im Iran sind während der landesweiten Proteste nach offiziellen Angaben zehn Menschen ums Leben gekommen. Einzelheiten wurden am Mittag im Staatsfernsehen nicht genannt. In den vergangenen Stunden gab es aber Meldungen über neue Unruhen und Zusammenstöße.

Die Proteste gegen die Regierung und deren Wirtschaftspolitik begannen am Donnerstag in Maschhad und weiteten sich am Samstag auch auch Teheran aus. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Berichte und Videos, die über soziale Netzwerke geteilt werden, können nicht verifiziert werden.



Innenminister Fasli hatte zuletzt ein hartes Vorgehen gegen die Demonstranten angekündigt, Präsident Ruhani erklärte dagegen gestern, der Iran sei ein freies Land und daher hätten die Menschen auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Geschehe dies friedlich und im gesetzlichen Rahmen, werde es auch nicht zu Gewalt und Polizeieinsätzen kommen.

