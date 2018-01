Bei neuen Demonstrationen im Iran sind zahlreiche Menschen festgenommen worden.

Der stellvertretende Sicherheitschef Teherans erklärte, allein in der Hauptstadt habe man in den vergangenen drei Tagen insgesamt 450 Personen in Gewahrsam genommen. Wie das staatliche Fernsehen berichtet, wurden bei den landesweiten Protesten in der vergangenen Nacht weitere neun Personen getötet. Darunter sei auch ein Mitglied der Revolutionsgarden. Die Zahl der Opfer seit Beginn der Demonstrationen stieg damit auf mehr als 20. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden, weil die journalistische Arbeit in dem Land eingeschränkt ist.



Der geistliche Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, machte Feinde des Landes für die Unruhen verantwortlich. Diese hätten in den vergangenen Tagen mit Geld, Waffen und Geheimdienstaktionen die Proteste angeheizt, hieß es auf seiner Webseite. Die Türkei zeigte sich besorgt über die Entwicklung im Nachbarland. Gewalt und Provokationen müssten ebenso vermieden werden wie jede Einmischung von außen, erklärte das Außenministerium in Ankara. Die syrische Führung bezeichnete die Proteste als Verschwörung der USA und Israels.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.