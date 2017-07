Der Iran hat die neuen Sanktionen der USA wegen eines Raketenstarts als feindselig bezeichnet.

Dies sei nur ein weiterer Versuch, unabhängige Staaten an der wissenschaftlichen Entfaltung zu hindern, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Gestern hatte Teheran eine Rakete mit einem Satelliten ins All geschossen. Daraufhin verhängten die USA finanzielle Sanktionen gegen sechs iranische Unternehmen, die das ballistische Raketenprogramm fördern. Washington sieht in den Tests einen Verstoß gegen UNO-Resolutionen sowie gegen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015.