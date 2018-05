Vertreter der EU, Chinas und Russlands wollen einem Zeitungsbericht zufolge mit dem Iran über ein neues Atomabkommen beraten.

Im Gegenzug solle über Finanzhilfen in Milliardenhöhe für das Land gesprochen werden, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Diplomatenkreise in Brüssel. In einem neuen Vertrag könnten demnach zusätzliche Regelungen zum ballistischen Raketenprogramm und zur Rolle Teherans in der Region enthalten sein. In der kommenden Woche solle es darüber Beratungen unter Führung der Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Schmid, in Wien geben.



US-Präsident Trump hatte das 2015 geschlossene internationale Atomabkommen mit dem Iran vor kurzem aufgekündigt.

