Aus dem Iran werden weitere Demonstrationen gemeldet.

Nach den Regierungsgegnern gingen heute zahlreiche Anhänger der Führung des Landes auf die Straße, um an das Ende der Unruhen im Jahr 2009 zu erinnern. Heute vor acht Jahren hatte die Armee die letzte große Protestwelle niedergeschlagen. Das staatliche Fernsehen zeigte Bilder von Demonstranten in der Hauptstadt Teheran und in Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Dort hatten in den vergangenen Tagen regierungskritische Kundgebungen stattgefunden. Die Teilnehmer protestierten gegen die hohe Arbeitslosigkeit und die Preissteigerungen im Lande. Mehr als 50 Menschen wurden festgenommen.



Die USA riefen die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Proteste im Iran zu unterstützen. Präsident Trump schrieb auf Twitter, die Welt verfolge, was in dem Land vor sich gehe.



Mehr zu den Protesten in Teheran hören Sie in diesem Beitrag unseres Korrespondenten aus den "Informationen am Mittag".

