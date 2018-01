Ungeachtet von Festnahmen und Drohungen der iranischen Führung gegen Demonstranten hat es auch in der vergangenen Nacht offenbar wieder Proteste von Regimekritikern gegeben.

In den sozialen Netzwerken gibt es Videos von Kundgebungen in mehreren Städten, darunter Isfahan. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Berichte nicht. Die staatlichen iranischen Medien berichten nicht über die Proteste im eigenen Land. In Teheran plant die Führung nach dem heutigen Freitagsgebet in 40 Bezirken der Hauptstadt Demonstrationen gegen die Regimekritiker.



Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sich am Abend mit den Unruhen im Iran befassen. Die USA hatten die Dringlichkeitssitzung gefordert.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.