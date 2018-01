Wegen der regierungskritischen Proteste im Iran fordert das Parlament eine genaue Untersuchung der Ursachen und des Vorgehens gegen Demonstranten. Nach einer Sondersitzung sagte der Sprecher von Parlamentspräsident Laridschani, falls es bei Festnahmen Fehler gegeben haben sollte, müssten diese umgehend korrigiert werden. Am Nachmittag wurden überraschend Dutzende Demonstranten aus der Haft entlassen.

Offizielle Angaben über die genaue Zahl der Festgenommenen gibt es nicht - die Rede war von landesweit 1.000 bis 1.800. Außerdem soll es 18 Tote gegeben haben.



An der Krisensitzung hinter verschlossenen Türen nahmen Medienberichten zufolge auch der Innenminister, der Geheimdienstchef, mehrere Kommandeure der Polizei und der Revolutionsgarden, der Intendant des Staatsfernsehens sowie der Sekretär des Sicherheitsrats teil. Die Reformfraktion hatte die Sitzung beantragt. Die Revolutionsgarden hatten die Unruhen zuvor für beendet erklärt.



Die neuen Aufstände begannen am 28. Dezember in der Stadt Maschhad im Nordosten des Iran. Seither kam es in vielen, oft kleinen Städten des Landes zu Protesten, an denen meist Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten teilnahmen. Die iranische Führung ging nach einigen Tagen immer härter gegen die Demonstranten vor, organisierte regierungsfreundliche Gegenkundgebungen und blockierte die Kommunikation im Land. So wurde etwa die App "Telegram" mit 40 Millionen Nutzern im Iran vollständig gesperrt. Das Internet wurde, wie auch schon bei den Protesten von 2009, erheblich verlangsamt.



Der religiöse Führer Ayatollah Chamenei machte "Feinde des Iran" für die Proteste verantwortlich. Die USA haben wiederholt massiv Stellung zugunsten der Demonstranten bezogen. Der Iran kritisierte das als Einmischung in innere Angelegenheiten.



Den Demonstranten ging es zunächst vor allem um die hohen Preise für Grundnahrungsmittel. Später richtete sich ihr Unmut aber auch gegen das politische System der Islamischen Republik insgesamt.

