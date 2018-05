Der CDU-Außenpolitiker Gahler hat den Kurs von US-Außenminister Pompeo in der Iran-Politik kritisiert.

Der Weg der maximalen Härte gegenüber der Führung in Teheran werde nicht zum Ziel führen, sagte der Europaabgeordnete im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es sei nicht zu erwarten, dass der Iran einen Kotau vor den USA vollziehe. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass die Hardliner in dem Land wieder Oberwasser bekämen.



Pompeo hatte gestern erklärt, man werde den Iran wirtschaftlich austrocknen, sollte er nicht auf eine lange Liste von Forderungen eingehen. Wörtlich sprach er von den "härtesten Sanktionen in der US-Geschichte".



Bundesaußenminister Maas reagierte gelassen auf die Grundsatzrede Pompeos. Der SPD-Politiker sagte, in der Sache habe sich aus seiner Sicht nichts geändert. Deutschland und Europa würden weiter für die Aufrechterhaltung des Atomabkommens mit dem Iran einstehen.



Maas beginnt heute seinen Antrittsbesuch in den USA. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit Pompeo.

