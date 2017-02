Iran Politiker besorgt über inhaftierten Mediziner

Der im Iran inhaftierte Arzt Ahmadreza Djalali (dpa picture alliance / Hand Out / BELGA)

Deutsche Politiker haben sich besorgt über den Fall eines im Iran inhaftierten Mediziners gezeigt.

Der im Iran geborene und in Schweden lebende Arzt Djalali war im vergangenen April in Teheran verhaftet worden. Der Vorwurf lautet auf Spionage. Möglicherweise könnte er zum Tode verurteilt werden. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Nouripour forderte die unverzügliche Freilassung Djalalis. Der ganze Vorgang habe mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun, sagte er der "Heilbronner Stimme". Die stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments, Gebhardt, appellierte in einem Brief an die EU-Außenbeauftragte Mogherini, alles zu tun, um das Leben des 45-Jährigen zu retten. Mehr als 200.000 Menschen unterzeichneten bislang eine Petition zur Freilassung Djalalis.