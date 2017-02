Iran Präsident Ruhani tritt für zweite Amtszeit an

Gehört dem Reformlager an: Irans Präsident Hassan Ruhani. (AFP / ATTA KENARE)

Der iranische Präsident Ruhani tritt für eine zweite Amtszeit an.

Das gab sein Stellvertreter Amiri in Teheran bekannt. Bis jetzt hatten sich weder Ruhani noch das Präsidialamt zu dem Thema geäußert. Die Wahl findet am 19. Mai statt, eine Amtsperiode dauert vier Jahre. Der 68-jährige Ruhani gehört den Reformern an. Im konservativen Lager wird noch nach geeigneten Gegenkandidaten gesucht. Bislang gilt eine Wiederwahl Ruhanis als wahrscheinlich. Als außenpolitisch größter Erfolg gilt der Abschluss des Atomabkommens, das allerdings von der neuen US-Regierung infrage gestellt wird.