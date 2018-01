Die Europäische Union hat die iranische Führung zur Wahrung des Demonstrationsrechts aufgefordert.

Ein Sprecher sagte am Abend in Brüssel, nach den Erklärungen von Präsident Ruhani erwarte die EU, dass das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit garantiert würden. Man werde die Entwicklung beobachten. Bundesaußenminister Gabriel äußerte sich sehr besorgt angesichts weiterer Tote und zahlreicher Verhaftungen. Er sagte, nach der Konfrontation der vergangenen Tage sei es umso wichtiger, allseits von gewaltsamen Handlungen Abstand zu nehmen. - Bei den landesweiten regierungskritischen Protesten kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben. Nach Angaben des Staatsfernsehens wurden in Nadschafabad ein Polizist getötet, drei weitere wurden verletzt. In mehreren Städten sollen Bewaffnete staatliche Einrichtungen attackiert haben. Auch diese Berichte lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

