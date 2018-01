Bundesaußenminister Gabriel hat sich beunruhigt über die Lage im Iran geäußert.

Der SPD-Politiker teilte am Abend mit, er sei sehr besorgt angesichts der jüngsten Entwicklung und den Meldungen über weitere Tote und zahlreiche Verhaftungen. Gabriel appellierte an die Regierung in Teheran, die Rechte der Demonstranten zu respektieren. Nach der Konfrontation der vergangenen Tage sei es umso wichtiger, allseits von gewaltsamen Handlungen Abstand zu nehmen. - Bei den landesweiten regierungskritischen Protesten wurden nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens mindestens zehn Menschen getötet. Am Abend gingen in der Hauptstadt Teheran erneut zahlreiche Menschen auf die Straße. Präsident Ruhani versicherte heute, die Regierung sei entschlossen, die Probleme der Bevölkerung zu lösen, allen voran das der Arbeitslosigkeit.

