Frankreichs Staatschef Macron hat an den iranischen Präsidenten Rohani appelliert, den Protesten in der Islamischen Republik mit Zurückhaltung zu begegnen. In einem Telefonat mit Rohani forderte Macron, Grundrechte wie die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu respektieren.

Der Besuch des französischen Außenministers Le Drian im Iran - der für Ende der Woche geplant war - wurde im gegenseitigen Einverständnis auf unbestimmte Zeit verschoben.



Im Iran kommt es seit sechs Tagen zu Protesten, die sich gegen Misswirtschaft und hohe Preise, aber auch gegen die politische Führung richten. Es gab 20 Tote und mehr als 400 Festnahmen. Das geistliche Oberhaupt, Ayatollah Chamenei, machte das Ausland für die Situation verantwortlich.



Die USA wollen eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats zur Lage im Iran beantragen. Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley sagte in New York, die Vereinten Nationen sollten Stellung beziehen - und zwar im Sicherheitsrat und auch im Menschenrechtsrat in Genf. Die Äußerungen Chameneis, die Proteste seien aus dem Ausland gesteuert, wies Haley als völligen Unsinn zurück.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.