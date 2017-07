Der Iran will sein Raketenprogramm trotz neuer US-Sanktionen fortführen.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, die am Donnerstag vom US-Kongress beschlossenen Strafmaßnahmen seien feindselig und inakzeptabel. Neben den USA verurteilten auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Raketentest. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, Irans Plan, ballistische Langstreckenraketen zu entwickeln, habe einen destabilisierenden Einfluss auf die Region.



Der Westen wirft Teheran vor, Langstreckenraketen zu entwickeln, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden könnten. Der Iran bestreitet, mit seinen Tests atomare Ziele zu verfolgen.