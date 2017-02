Iran-Raketentest Außenminister Gabriel äußert Verständnis für US-Sanktionen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in New York. (dpa picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Bundesaußenminister Gabriel hat Verständnis für die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran geäußert.

Die von Teheran veranlassten Raketentests verstießen gegen alle einschlägigen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats, sagte Gabriel am Rande eines Besuchs der Vereinten Nationen in New York. Washington habe nicht die Absicht, das Atom-Abkommen mit dem Iran nun in Frage zu stellen, erklärte der Minister. Gabriel ließ offen, ob Deutschland sich den Strafmaßnahmen anschließt. Die vom US-Finanzministerium verhängten Sanktionen richten sich gegen Personen und Einrichtungen, die am Raketenprogramm Teherans beteiligt sein sollen. Inzwischen kündigte der Iran Gegenmaßnahmen an.