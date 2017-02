Die Übung in der zentraliranischen Provinz Semnan richte sich gegen die Strafmaßnahmen und solle die "Stärke der iranischen Revolution demonstrieren", hieß es auf der Internet-Seite der Revolutionsgarden. Laut der veröffentlichten Liste handelt es sich bei den eingesetzten Raketen um solche mit einer sehr kurzen Reichweite von 75 Kilometern. Getestet werden demnach auch Radarsysteme, Kommando- und Kontrollzentren sowie Strategien der Cyber-Kriegsführung.

Die USA hatten gestern als Reaktion auf einen iranischen Raketentest am vergangenen Wochenende neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Das US-Finanzministerium veröffentlichte eine Liste mit 13 Personen sowie zwölf Einrichtungen und Unternehmen, die davon betroffen sind. Während der Iran den Test für unproblematisch hält und auf die Landesverteidigung pocht, sind die USA der Auffassung, dass damit gegen die UNO-Resolutionen verstoßen wird. Seit dessen Abschluss hat der Iran bereits mehrere ballistische Raketen getestet.

US-Präsident Trump twitterte:

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!