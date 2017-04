Im Iran hat die erste Phase der Präsidentenwahl begonnen.

Zunächst steht die Registrierung der Kandidaten an. Dies geschieht im Innenministerium in Teheran und soll vier Tage dauern. Anschließend wird ein Kontrollgremium prüfen, welche der Bewerber die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Die eigentliche Abstimmung findet am 19. Mai statt. Die reformorientierten Kräfte hoffen auf eine weitere Amtszeit von Präsident Ruhani. Sein ärgster Konkurrent ist der konservative Kleriker Raisi. Wahlberechtigt sind mehr als 55 Millionen Iraner.