Die staatlichen Revolutionsgarden im Iran haben nach eigenen Angaben Einsatzkräfte in drei Provinzen des Landes geschickt. Der Oberkommandierende Dschafari sagte in Teheran, man werde die Aufwiegelungen in Hamadan, Isfahan und Lorestan beenden.

Zugleich erklärte er die Proteste für gescheitert, weil sich viele Menschen geweigert hätten, sich den Kundgebungen anzuschließen. In den vergangenen Tagen sollen bei den Protesten mindestens 21 Menschen getötet worden sein. Berichten zufolge wurden Hunderte festgenommen.



UNO-Generalsekretär Guterres forderte die iranische Führung auf, die Rechte der Demonstranten zu respektieren. Zugleich betonte er, die Proteste müssten friedlich verlaufen. UNO-Menschenrechtskommissar Al Hussein appellierte an Teheran, jeden Demonstranten freizulassen, der willkürlich festgenommen oder wegen seiner Meinungsäußerung bestraft worden sei.



Frankreichs Präsident Macron kritisierte die Rhetorik der USA als eine Linie, die fast in den Krieg führe. US-Präsident Trump hatte die Führung in Teheran mehrfach als brutale und korrupte Diktatur bezeichnet. Der Iran selbst wandte sich an die Vereinten Nationen und erklärte, Washington habe durch seine Einmischungen gegen internationales Recht verstoßen.



Die iranischen Demonstranten protestieren unter anderem gegen gestiegene Preise sowie gegen das politische System insgesamt. Nach Angaben staatlicher Medien beteiligten sich auch zehntausende Iraner an Kundgebungen für die Regierung.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.