Der iranische Präsident Rohani hat das jüngste Vorgehen der Sittenwächter in der Islamischen Republik gerügt.

Rohani sagte in einer Rede, die das Staatsfernsehen übertrug, die Förderung der Tugend funktioniere nicht über Gewalt. Anlass seiner Äußerungen dürfte unter anderem die Kontroverse um ein Video sein, das in sozialen Netzwerken kursiert. Darauf ist zu sehen, wie eine Sittenwächterin eine Frau schlägt, die offenbar die Bekleidungsvorschriften nicht streng genug eingehalten hatte.



Im Iran ist das Tragen des Kopftuchs gesetzlich vorgeschrieben. Das Thema sorgt dort seit Monaten für Diskussionen, weil sich immer wieder Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit zeigen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.