Am 39. Jahrestag der islamischen Revolution im Iran hat dort Präsident Rohani die Bevölkerung zur Einheit aufgerufen.

Rohani sagte in einer Rede vor tausenden Menschen in Teheran, er appelliere an Konservative, Reformer, Moderate und alle Parteien, zusammenzustehen. Er sprach sich zudem für mehr Pluralismus sowie mehr politische Teilhabe der Bevölkerung aus und kritisierte indirekt den regelmäßigen Ausschluss zahlreicher Kandidaten von Wahlen.



Auch in anderen Städten fanden staatlich koordinierte Kundgebungen statt. Mit den Feiern wird an den Aufstand im Februar 1979 unter Revolutionsführer Chomeini erinnert, der damals zum Zusammenbruch der Monarchie führte. Zur Jahreswende hatte es im Iran regimekritische Proteste gegeben.

