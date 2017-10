Der iranische Präsident Rohani hat entrüstet auf die massive Kritik von US-Präsident Trump am Atomabkommen mit seinem Land reagiert. Rohani sagte, Trumps Ansprache sei voll von Beleidigungen und falschen Anschuldigungen gewesen. Er betonte, das Atomabkommen sei nicht verhandelbar und stellte klar, dass der Iran an dem Vertrag festhalte, so lange die nationalen Sicherheitsinteressen des Landes gewährleistet blieben.

Trump hatte zuvor die alle 90 Tage anstehende Bestätigung verweigert, dass sich der Iran an die Auflagen des Abkommens hält. Vielmehr warf er dem Land vor, bereits mehrfach dagegen verstoßen zu haben - was die Internationale Atomenergiebehörde umgehend zurückwies. De facto hält Trump nun zwar am Atomabkommen fest, lässt aber dem Kongress die Möglichkeit, Sanktionen gegen Teheran wieder in Kraft zu setzen.



Deutschland, Frankreich und Großbritannien veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die USA davor warnen, der Vereinbarung zu schaden. Israel und Saudi-Arabien begrüßten die Rede Trumps.