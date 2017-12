Der iranische Präsident Ruhani hat Verständnis für die Demonstranten gezeigt, die seit Tagen gegen die Regierung protestieren.

Zugleich warnte er vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes und Volkes gefährden könnten. Ruhani sagte in Teheran, der Iran sei ein freies Land, und daher hätten die Menschen auch ein Recht auf Meinungsfreiheit. Aber all dies sollte in einem gesetzlichen und friedlichen Rahmen geschehen.



Gleichzeitig kündigte die Führung in Teheran an, hart gegen die landesweiten Proteste vorzugehen. Innenminister Fasli sagte, wer die Ordnung störe, werde dafür bezahlen. Bei den Demonstrationen kamen bislang zwei Menschen ums Leben, etwa 200 wurden festgenommen. Die Zugänge zu den Online-Diensten Telegram und Instagram wurden Korrespondentenberichten zufolge eingeschränkt. US-Präsident Trump kritisierte, die iranische Führung wolle verhindern, dass friedliche Demonstranten kommunizieren könnten.

