Iran Ruhani warnt USA vor Drohungen gegen sein Land

Irans Präsident Hassan Rohani (AFP / ATTA KENARE)

Der iranische Präsident Ruhani hat die neue US-Regierung vor Drohungen gegen sein Land gewarnt.

Wer das tue, werde es bereuen, sagte Ruhani bei den Feierlichkeiten zum 38. Jahrestag der Islamischen Revolution vor hunderttausenden Anhängern in Teheran. Die große Teilnehmerzahl sei die Antwort auf falsche Bemerkungen der neuen Herrscher im Weißen Haus. Die Iraner zeigten damit, dass mit Respekt über sie gesprochen werden müsse, meinte Ruhani. - An den staatlich organisierten Feiern nahmen landesweit Millionen Menschen teil. Viele Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift "Tod für Amerika".



Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump im Januar zugenommen. Der Iran hatte kürzlich eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet und damit scharfe Kritik aus Washington geerntet. In Teheran war Trumps Dekret zu einem Einreisestopp für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten auf Unverständnis gestoßen.