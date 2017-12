Der iranische Präsident Ruhani hat die Bevölkerung seines Landes vor weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen gewarnt. Es sei das Recht der Bürger, Kritik und Protest zu äußern, sagte Ruhani am Abend in Teheran. Dies dürfe aber nicht zu Gewalt führen.

Der iranische Präsident wies zugleich die Äußerungen von US-Präsident Trump zurück, der die iranische Führung zur Respektierung der Rechte von Demonstranten gemahnt hatte. Wer Iraner Terroristen nenne, der habe kein Recht, Mitgefühl mit seinem Land zu äußern, so Ruhani.



Bei Demonstrationen in der iranischen Stadt Dorud war es heute zu Ausschreitungen gekommen, bei denen zwei Personen ums Leben kamen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Bei den Protesten in der Hauptstadt Teheran wurden nach offiziellen Angaben gestern 200 Menschen festgenommen.

Die Führung in Teheran kündigte an, hart gegen die landesweiten Proteste vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.