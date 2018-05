Die Bundesregierung will etwaige Folgen des US-Rückzugs aus dem Atomabkommen für deutsche und europäische Firmen abmildern.

Bundesfinanzminister Scholz kündigte an, alles zu versuchen, damit diese nicht allzu sehr beeinträchtigt würden. Es werde allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen, Klarheit über die genauen Folgen zu erhalten, erklärte der SPD-Politiker in Berlin. US-Präsident Trump will die angekündigten Sanktionen gegen den Iran nach eigenen Worten rasch in Kraft setzen.

