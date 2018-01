Im Iran sind laut Berichten der Staatsmedien landesweit zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für die Regierung zu bekunden.

Auf Fernsehbildern waren Gruppen von Menschen zu sehen, die sich in den Städten Ahwas, Kermanschah, Gorgan und anderswo versammelt haben sollen. Nach Darstellungen in sozialen Medien hielten die regierungskritischen Proteste auch in der vergangenen Nacht an. Allerdings lassen sich die Meldungen aus dem Iran von unabhängiger Seite nicht verifizieren.



Die USA forderten eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats, um die Lage in der islamischen Republik zu erörtern. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini rief die Regierung in Teheran dazu auf, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu respektieren.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen führt die Proteste im Iran auf die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung zurück. Es gebe viel Misswirtschaft, Korruption und eine Arbeitslosigkeit von 60 Prozent, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. All dies habe eine enorme Wut in der Bevölkerung ausgelöst. Anders als im Jahr 2009 scheine es sich diesmal um breite, nicht organisierte Proteste des Volkes zu handeln. Europa müsse jetzt seine Glaubwürdigkeit bewahren und der iranischen Bevölkerung vermitteln, dass es ein verlässlicher Partner sei, betonte Röttgen.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.