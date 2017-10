Deutsche Politiker haben US-Präsident Trump davor gewarnt, aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen.

Der CDU-Außenexperte Röttgen sagte im ZDF, eine solche Entscheidung werde einen Keil zwischen Europa und die USA treiben, weil Trump die Vetragstreue der Vereinigten Staaten in Frage stelle. Die Europäer würden dem nicht folgen, betonte Röttgen. Die Abkehr von dem Abkommen könne zu einem nuklearen Wettrüsten im Nahen Osten führen. Ähnlich hatte sich Bundesaußenminister Gabriel in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland geäußert. Falls Trump den Vertrag aufkündige, könne der Iran wieder an der Entwicklung von Atomwaffen arbeiten, so der SPD-Politiker.



Der US-Präsident will nach Angaben aus dem Weißen Haus heute seine neue Iran-Strategie bekanntgeben. Trump hat das Atomabkommen wiederholt massiv kritisiert. Die Internationale Atomenergiebehörde hat dem Iran dagegen bescheinigt, allen Auflagen nachzukommen.