US-Präsident Trump hat in einem Telefonat mit der britischen Premierministerin May über das Atomabkommen mit dem Iran beraten.

Dabei habe er seine Entschlossenheit betont, dass das Land niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe, teilte das Präsidialamt in Washington mit. Trump will bis kommenden Samstag entscheiden, ob er die internationale Vereinbarung mit Teheran aufkündigen und wieder Sanktionen in Kraft setzen wird. In diesem Zusammenhang reist der britische Außenminister Johnson heute zu einem zweitägigen Besuch nach Washington. Dort werde er mit US-Vizepräsident Pence und dem nationalen Sicherheitsberater Bolton über den Iran sprechen, kündigte das Außenamt in London an. Zudem solle über Nordkorea und den Syrien-Konflikt gesprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.