US-Präsident Trump will den Kurs gegenüber dem Iran verschärfen.

Die USA würden sich künftig darauf konzentrieren, den destabilisierenden Einfluss der iranischen Führung und deren Unterstützung des Terrorismus zurückzudrängen, heißt es in einem Strategiepapier, das vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Das internationale Atomabkommen mit dem Iran müsse strikt durchgesetzt werden. Trump will in Kürze eine Rede zu seiner Strategie gegenüber Teheran halten. Nach Angaben von Außenminister Tillerson will der US-Präsident den Nuklearvertrag nicht erneut bestätigen. Damit könnte der Kongress die Sanktionen gegen Teheran wieder einsetzen. Eine Mehrheit dafür ist aber fraglich. Laut Tillerson will Trump aber weitere Sanktionsmöglichkeiten anregen, etwa für den Fall neuer iranischer Raketentests.



Deutschland, China und Russland hatten die USA aufgerufen, am Atomabkommen festzuhalten. Der iranische Parlamentspräsident Laridschani erklärte, falls die USA aus dem Abkommen ausstiegen, wäre dieses am Ende.