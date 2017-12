Der Iran will möglicherweise gegen ein zehnjähriges Mädchen vorgehen. Die junge Turnerin hatte im Ausland kein Kopftuch getragen.

Im Internet war ein Foto des Mädchens aufgetaucht, das sie beim Turnen ohne Kopftuch zeigt. Zuerst hieß es, das Bild sei von einem Wettkampf in Kualalumpur. Der Vater der zehnjährigen erklärte dagegen, er habe das Foto selbst gemacht, und zwar bei einem privaten Trainingscamp in Armenien. Der iranischen Nachrichtenagentur ISNA sagte er: "Was meine Familie und ich privat machen, geht den Verband doch nichts an". Der Turnerverband sieht das allerdings anders. Er will ein Disziplinarverfahren gegen das Mädchen. Sie könnte dann von Wettkämpfen ausgeschlossen werden.

Kleiderordnung beim Sport

Mädchen im Iran müssen ab neun Jahren ein Kopftuch tragen. Für Iranerinnen im Ausland gilt die Vorschrift nicht, wenn sie privat unterwegs sind. Allerdings müssen beispielweise Schauspielerinnen oder auch Sportlerinnen mit Sanktionen rechnen, wenn Bilder von ihnen ohne Kopftuch an die Öffentlichkeit gelangen.

Beim Sport gibt es eine islamische Kleiderordnung, die der jeweilige nationale Sportverband vorgibt. Die internationalen Verbände müssen die Uniform dann genehmigen. Im Turnen hat der Iran deshalb schon seit vielen Jahren keine Frauenmannschaft mehr, die an internationalen Wettkämpfen teilnimmt.

Der Fall der jungen Turnerin wird im Iran in den sozialen Netzwerken diskutiert. Dabei wird vor allem kritisiert, dass man schon gegen eine Zehnjährige wegen der Kopftuch-Vorschrift vorgehen will.