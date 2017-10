Die Präsidenten des Irans und der Türkei, Ruhani und Erdogan, haben ihre Ablehnung einer Unabhängigkeit der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak bekräftigt.

Nach einem Treffen in Teheran kündigten beide verschärfte Gegenmaßnahmen für den Fall einer Proklamation an. Einzelheiten nannten sie nicht. Ruhani bezeichnete das Vorgehen der Kurden als Verschwörung ausländischer Staaten. Erdogan führte aus, kein anderes Land außer Israel erkenne das Unabhängigkeitsreferendum an. Eine Entscheidung in Absprache mit dem israelischen Geheimdienst könne nicht legitim sein, so Erdogan.