UNO-Generalsekretär Guterres hat die iranische Führung aufgefordert, die Rechte der Demonstranten zu respektieren.

Zugleich betonte er, die Proteste müssten friedlich verlaufen. UNO-Menschenrechtskommissar Al Hussein appellierte an Teheran, jeden Demonstranten freizulassen, der willkürlich festgenommen oder wegen seiner Meinungsäußerung bestraft worden sei. Die Behörden müssten zudem jedem Todesfall und jeder Verletzung durch Gewalt während der Proteste nachgehen.



In den vergangenen Tagen sollen bei Kundgebungen mindestens 21 Menschen getötet worden sein. Berichten zufolge wurden Hunderte festgenommen. Die Demonstranten protestieren unter anderem gegen gestiegene Preise sowie gegen das politische System insgesamt. Nach Angaben staatlicher Medien beteiligten sich auch zehntausende Iraner an Kundgebungen für die Regierung.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.