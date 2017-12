Im Iran haben erneut Menschen gegen die Wirtschaftslage und den Kurs der Regierung protestiert.

Die Kundgebung in Kermanschah im Westen des Landes wurde von der Polizei aufgelöst, in Teheran wurden nach offiziellen Angaben einige Demonstranten festgenommen. Am Donnerstag war es vor allem im Nordosten des Iran zu größeren Protesten gekommen. Dabei waren 52 Menschen festgenommen worden, weil sie "radikale Parolen" gerufen haben sollen.



Die USA verurteilten die Festnahmen. In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, die iranische Regierung sollte die Rechte der Bevölkerung achten, darunter auch die Meinungsfreiheit. Präsident Trump schrieb auf Twitter, die Welt verfolge genau, was im Iran vor sich gehe.



Die Demonstranten hatten gegen die anhaltende Arbeitslosigkeit protestiert und Präsident Ruhani vorgeworfen, sich nicht genug um die eigene Bevölkerung zu kümmern. Stattdessen würden proiranische Gruppen in der Region mit Millionensummen unterstützt.

