Die USA streben nach den Worten von Sicherheitsberater Bolton keinen Machtwechsel im Iran an.

Bolton sagte dem Sender ABC, seine Regierung wolle vielmehr sicherstellen, dass der Iran niemals an Atomwaffen gelange. Bolton hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, die Opposition im Iran zu stärken - und damit auch einen Machtwechsel herbeizuführen.



US-Präsident Trump hatte vor knapp einer Woche erklärt, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Seither suchen die anderen Vertragspartner nach Wegen, die Vereinbarung am Leben zu erhalten. Sie argumentieren, dass die Islamische Republik das Abkommen eingehalten habe.



Die USA haben inzwischen neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt - ebenso wie Strafen gegen Firmen, die weiterhin Geschäfte in der Islamischen Republik machen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.