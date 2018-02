Im Iran wächst nach einem Bericht des Präsidialamtes der Widerstand gegen die Kopftuchpflicht für Frauen.

In dem Papier heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna, die Mehrheit glaube, dass die Frauen - und nicht die islamische Republik - entscheiden sollten, ob sie ein Kopftuch tragen sollten oder nicht. Dem Bericht zufolge zeigen auch drastische Maßnahmen der Sittenpolizei - zum Beispiel Festnahmen und Geldstrafen - keine Wirkung.



Im Iran ist das Kopftuch für alle Frauen und Mädchen ab neun Jahren Pflicht. Das Gesetz gilt auch für Ausländerinnen. In letzter Zeit haben viele iranische Frauen gegen das Kopftuch protestiert. Dafür haben sie es in der Öffentlichkeit abgenommen und an einem Stock aufgehängt. Wegen der Aktionen sind mehr als 30 Frauen festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.