Im Iran haben nach den Freitagsgebeten mehrere zehntausend Menschen für die Regierung und die religiöse Führung des Landes demonstriert.

Vor allem in der Hauptstadt Teheran gingen viele Menschen auf die Straße. Sie warfen den USA und Israel in Sprechchören und auf Transparenten vor, die regimekritischen Kundgebungen der vergangenen Tage organisiert zu haben. Zuvor hatte der konservative Kleriker Chatami während des Freitagsgebets an der Universität Teheran verlangt, dass die Regierung energisch gegen die Organisatoren der Proteste vorgehen müsse. - Seit Ende Dezember protestieren Iraner immer wieder gegen hohe Lebenshaltungskosten und die politische und religiöse Führung des Landes. Mindestens 21 Menschen kamen dabei bisher ums Leben.



Der UNO-Menschenrechtsrat reagierte mit Besorgnis auf den Tod von Demonstranten im Iran. Es sei inakzeptabel, dass die Regierung die Revolutionsgarden angewiesen habe, hart gegen die Proteste vorzugehen, erklärten Experten in Genf. Über die Unruhen im Iran wird heute auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer Dringlichkeitssitzung sprechen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.