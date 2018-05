Im Streit über das iranische Atomprogramm hat sich die US-Regierung hinter den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gestellt.

Die von Israel veröffentlichten Informationen enthielten neue und überzeugende Einzelheiten über iranische Bemühungen, Nuklearraketen zu entwickeln, teilte die US-Regierung in Washington mit. Außenminister Pompeo sprach von authentischen Dokumenten. Weiter hieß es, die Islamische Republik habe ein geheimes Atomwaffenprogramm und versuche vergeblich, dieses vor der Welt und dem eigenen Volk zu verstecken.



US-Präsident Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob er neue Sanktionen gegen den Iran verhängen und damit faktisch das internationale Atomabkommen kippen will. Netanjahu hatte am Abend mitgeteilt, es gebe zahlreiche Beweise für die Existenz eines geheimen iranischen Atomwaffenprogramms.



Israels Premierminister Netanjahu hatte am Abend in Tel Aviv Dokumente vorgestellt, die ein umfangreiches geheimes Atomwaffenprogramm des Iran belegen sollen. Nach dem Abschluss des Abkommens habe das iranische Regime die Pläne an einen geheimen Ort gebracht, um sie dort für eine spätere Verwendung aufzubewahren. US-Präsident Trump müsse des Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen, weil es auf Lügen beruhe, erklärte der Regierungschef in einer Pressekonferenz. Trump sagte in Washington, die Präsentation Netanjahus habe gezeigt, dass er mit seiner Meinung über den Iran recht gehabt habe. Zugleich betonte Trump, die USA seien bereit, mit Teheran über ein neues Abkommen zu verhandeln. Russland und Frankreich bekräftigten ihren Willen, an dem bestehenden Abkommen festzuhalten. Diese Position hat auch Deutschland bislang vertreten. Ein Regierungssprecher in Berlin erklärte, man werde die neuen Informationen aus Israel umfassend prüfen.



Der Iran wies die Vorwürfe zurück. Außenminister Zarif schrieb auf Twitter, es handle sich um alte Behauptungen, mit denen die Internationale Atomenergieorganisation bereits aufgeräumt habe. Trump suche nach Gründen, um das Abkommen aufzukündigen. Israel warf er eine koordinierte Zeitplanung vor, um eine für den 12. Mai angekündigte Entscheidung über die Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen den Iran beeinflussen zu wollen. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sieht in den vorgelegten Dokumenten ebenfalls keine Beweise dafür, dass der Iran das Atomabkommen gebrochen hat. Die Internationale Atomenergiebehörde habe regelmäßig bestätigt, dass Teheran die Abmachungen einhalte, sagte sie in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.