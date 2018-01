Der SPD-Politiker und ehemalige Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Robbe, ist empört über das Ausmaß der Agententätigkeit des iranischen Geheimdienstes.

Der Iran gehöre zu den aktivsten Staaten, die in der Bundesrepublik Spionage betrieben, sagte Robbe im Deutschlandfunk (Audiolink). Die Qualität sei so noch nie dagewesen. Man könne davon ausgehen, dass der iranische Geheimdienst Menschen nach dem Leben trachte.



Robbe selbst war in seiner Funktion als Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft selbst über ein Jahr intensiv bespitzelt worden - ohne dass er selbst es bemerkte. Irans Spionage richte sich offenbar gegen jeden Staat oder jeden Funktionsträger, der dem Land kritisch gegenüber stehe, erklärte Robbe. Der SPD-Politiker forderte von der Bundesregierung, Teheran Grenzen aufzuzeigen und dem Regime entschlossener entgegenzutreten. Außerdem müssten der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz materiell und personell besser ausgestattet werden, um die Agententätigkeit des Irans zu bekämpfen.

