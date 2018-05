Bei dem Referendum in Irland hat sich eine Mehrheit der Wähler dafür ausgesprochen, das strenge Abtreibungsrecht zu lockern.

Nach der Auszählung aller Wahlkreise stimmten gut 66 Prozent dafür und knapp 34 Prozent dagegen. Die Beteiligung lag bei fast zwei Drittel der Wahlberechtigten.



Irland hatte bislang eine der strengsten Abtreibungsregelungen der Welt. In dem Referendum ging es darum, einen Verfassungszusatz abzuschaffen, der den Abbruch einer Schwangerschaft in fast allen Fällen verbot - selbst nach Vergewaltigung oder Inzest. Bei Verstößen drohen bis zu 14 Jahre Gefängnis. Viele Frauen reisen darum für eine Abtreibung ins Ausland, etwa nach Großbritannien.



Bei dem Referendum gab es nur in einem einzigen Wahlkreis - in Donegal im Nordwesten des Landes - eine Mehrheit dafür, die bisherige Regelung beizubehalten.



Irlands Regierungschef Varadkar begrüßt das Votum seiner Landsleute. Im Fernsehen sprach er bereits vor Verkündung des offiziellen Ergebnisses vom "Höhepunkt einer stillen Revolution", die in den vergangenen Jahrzehnten in Irland stattgefunden habe.

