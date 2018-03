Ein Gericht in Irland hat die Auslieferung eines Polen in sein Heimatland gestoppt, weil die Richter sich um die Unabhängigkeit der dortigen Justiz sorgen.

Der Verdächtige war wegen Drogenhandels per europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er wurde im Mai in Irland festgenommen. Der High Court in Dublin stellte eine Entscheidung in dem Fall nun zurück und wandte sich an den Europäischen Gerichtshof. Die Richterin bezeichnete die polnischen Justizreformen als schädlich für den Rechtsstaat und die Demokratie.



Polens Vize-Justizminisinter Warchol nannte die Entscheidung des Gerichts "unglaublich". Die Richterin habe sich von abstrakten Erwägungen und Spekulationen leiten lassen.



Die EU-Kommission hat wegen der Justizreform in Polen ein Strafverfahren gegen die Regierung in Warschau beantragt. Sie wirft ihr vor, die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden.

