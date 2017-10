Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat vor der Gefahr einer neuen Generation junger Dschihadisten in Deutschland gewarnt.

Behörden-Chef Maaßen sagte in Berlin, Frauen von Extremisten könnten mit ihren Kindern aus den Kampfgebieten des sogenannten Kalifats in die Bundesrepublik zurückkehrten. Diese Minderjährigen seien islamistisch indoktriniert und hätten nicht selten traumatische Gewalterfahrungen gemacht. Sie könnten in salafistische Milieus geraten und sich dort weiter radikalisieren.