Wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS ist ein Mann vom Oberlandesgericht Düsseldorf zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Der 31-jährige Tadschike habe die Anklagevorwürfe in der Hauptverhandlung im Wesentlichen bestätigt, teilte das Gericht mit. Demnach hielt sich der Mann 2015 vorübergehend im syrischen Rakka auf und schloss sich dort dem IS an. Er war im Juni vergangenen Jahres im Münsterland von Bundespolizisten und BKA-Beamten festgenommen worden. Zuvor soll es Hinweise des tadschikischen Geheimdienstes gegeben haben.