Es gießt in Strömen. Überall. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Nicht, dass Sie sich erkälten. Laufen Sie also nicht durch den Regen. Fahren Sie lieber im trockenen Auto. Ach so, Sie sollen ja auf Ihre Gesundheit achten. Fahren Sie also nicht Auto. Wir wissen ja nicht, was mit dem los ist. Jetzt ist also auch Porsche dran. Damit hat es die gesamte VW-Familie erwischt. Ich blicke da nicht mehr durch. Am einfachsten wäre es, es gäbe eine Liste der unbescholtenen Autobauer, also von denen, die keinen Dieselruß auf der weißen Weste haben. Das wäre eine so kurze Liste, dass die sich jeder merken könnte. Ganz toll bewährt sich aber unser Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU. Der hat uns total verständlich erklärt, wie jetzt auch Porsche betrogen hat – also genau hinhören: "Auf dem Rollenprüfstand springt bei diesen Fahrzeugen eine sogenannte Aufwärmstrategie an, die im Realverkehr nicht aktiviert wird."

Diesel-Berater Guttenberg?

Alles klar? Die CSU hat eben doch die tollsten Politiker. Deshalb sehnt sie sich ja auch den Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob und so weiter von und zu Guttenberg nach Deutschland zurück. Das war der, wo auf dem Dissertationsprüfstand eine sogenannte Luftblasenstrategie angesprungen ist, die im akademischen Verkehr schließlich eingefroren wurde. Der Seehofer Horst würde den Karl-Theodor undsoweiter am liebsten wieder zum Minister machen. Ich würde den zum Chef-PR-Berater der Dieselgater machen. Dann würde man von denen wenigstens mal ein paar heiß-luftige Worte hören.

Einbürgerung bei König Horst

Der schwedischen Königin Silvia hat Horst der Erste Seehofer bei Wagners auf dem Bayreuther Hügel einen Blumenstrauß überreicht und dabei gesagt: "Sie sind jetzt Trägerin des bayerischen Verdienstordens und müssen alles machen, was die bayerische Staatsregierung für sinnvoll hält." Ich entschuldige mich hiermit, Majestät. Das war eine sogenannte Ranschmeißstrategie, die im monarchischen Verkehr nicht realisiert wird.