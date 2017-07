Wäre doch schön, mal selig im Sommerloch zu sinnieren, ruhig aufzulisten: Es hat geregnet, ein Rieseneisberg schwimmt herum, die Schülerzahlen steigen an. Allesamt Naturereignisse, die überraschen, aber nicht zu sehr.



Oder mal Familiäres bedenken. Etwa so: Dass Vater und Sohn sich so verkrachen wie bei Kohl, das ist nicht gut. Aber dass sie sich nicht verkrachen wie bei Trump, ist das besser?



"Tja, Familienbande" könnte man weise murmeln...

Auf der Suche nach den Schuldigen

Nun: das Sommerloch muss warten, der G-20-Gipfel wird nachbereitet. Insbesondere die Gewalttaten um ihn herum. Von wem ging die Gewalt aus? War's der Schwarze Block, war's die Polizei, war's mal dieser und mal jene? Oder hat der recht, der sich wie ein Mann - ein Mann namens Bosbach – während einer Talk-Show protestierisch aufregt, um dann aufzustehen und sich zu widersetzen, äh: und sich nicht wieder zu setzen? Als wäre nicht schon die Verweigerung des Dialogs auch eine Form von Gewalt...



Der Kopf könnte einem rauchen, gäbe es nicht die "Bild"-Zeitung, die sich erst gar keinen Kopf macht. Braucht sie nicht, sie weiß alles: Sie kennt die Gewalttäter, sie zeigt sie ja auf Fotos. Und sie fragt: "Wer kennt diese G-20 -Verbrecher?"



Die "Bild" nennt Menschen Verbrecher, die noch niemand als Verbrecher verurteilt hat. Die "Bild" ruft zur Fahndung auf, obwohl das nur ein Richter darf.



Klar, klingt kleinlich. Denn die "Bild" will doch helfen.



Möglicherweise hilft sie so a) ihrer Auflage, möglicherweise hilft sie so auch b) den Gewalttätern. Die Vorverurteilung durch "Bild" – so der Medienanwalt Ralf Höcker, sorgt dafür – Zitat- , dass "tatsächliche Täter mit einer geringeren Strafe davonkommen".



Mmh...

Familienbande Trump

Heißt das: Die Familie Trump - sollte man die zukünftig also lieber nicht mehr in Zeitschriften abbilden, damit sie nicht dereinst zu milde verurteilt...?



Ah, nein: Die Trumps sind Personen des öffentlichen Interesses, die kann man ablichten, unter- und überbelichten, bis es kracht, die müssen das abkönnen. Die Trumps.



Gut, also frag' ich mal: "Wer kennt diese G-20- Familienbande?" Dienliche Hinweise bitte an die "Bild" oder an jede andere Polizeidienststelle. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist.